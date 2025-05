Versie 1.26.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements: #4137: Use a real login screen + sessions instead of HTTP basic auth Bugfixes: #9072: Omitting %s from LDAP search filter results in corrupt search filter

#9106: Posting config with invalid versioner type causes panic

#9120: Deduplicated files on Windows aren't treated as regular files any more (Go 1.21)

#9133: Syncthing Docker container fails to start if underlying filesystem doesn't support chown

#9143: traefik no longer url escape X-Forwarded-Tls-Client-Cert header

#9149: Favicon is stuck in notify state