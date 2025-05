Versie 23.2.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 23.2.4: SQL editor: Code completion for update statements was added Smart completion and replacements of quoted expressions was fixed Redundant errors on opening SQL Editor for the first time were removed from the logs

Database Navigator: Filtered objects visualization was added Script folder opening was fixed

Data transfer: Attributes names for quoted attributes are handled correctly “Copy as HTML” result presentation is improved

Data editor: Background color reset was fixed Message about content representation size limit was fixed App freeze in binary editor was fixed (MacOS)

ER diagrams: one-to-one connection rendering was fixed

Connections: SSH connection page validation is enhanced for jump servers Complex JDBC driver support was improved (context classloader + driver cache)

General: Script names are sorted alphabetically Refresh button was added to the “Generate DDL” dialog Issue with app launch was fixed (rare case)

Databases: Oracle: search package bodies as packages was supported PostgreSQL: Default privileges presentation and editing was supported Sequences permissions reading for quoted roles was fixed SQLite: required columns creating was fixed