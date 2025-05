Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.6 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.6: Added "Set GPU filtering to" option for Mac

Ability to burn subtitles in batch

Ability to choose the audio track for "Video Player"

Ability to use "auto" value for "Image cropping" in batch

Improved "Video Player"

Improved waveform loading

Improved "AV1" "Max. Quality" option with "Nvidia NVENC"

Corrected bug with "H.264" and high fps input

Corrected bug with "Pause" button on Windows

Corrected freeze with "Web video" function

Corrected bug with 10-bit source file

Corrected bugs for "Video Player"

Various corrections

Various improvements

Updated ffmpeg, ffprobe for Mac

Updated UI core