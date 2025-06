Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De changelog laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in Bitwarden 2023.8.2 SSO with trusted devices: SSO with trusted devices allows users to authenticate using SSO and decrypt their vault-stored encryption key, eliminating the need to enter a master password. More information will follow when this feature is made available to enterprise organizations.

Manager collection access: To reduce visibility to non-essential data, managers can now only see collections that they are assigned to.