Microsoft heeft versie 17.7.2 van Visual Studio 2022 uitgebracht, een versie met extra lange ondersteuning. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar voor Windows en macOS, beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.7 is op deze pagina van Microsoft te vinden. De changelog voor versie 17.7.2 ziet er als volgt uit:

Summary of What's New in this Release of Visual Studio 2022 version 17.7.2 Certain endpoint security and application control programs were inducing instability in Visual Studio. This has been addressed.

Fixed crashes experienced by some users of the "Install WSL For Me" experience.

Users who opened a folder containing a CMake project may have experienced an indefinite hang in Visual Studio. The race condition causing this hang has been identified and fixed. Developer Community Remove Github actions from solution explorer

Diagnostic Suppressors are not taken into account in the QuickInfo tooltip with VS 2022 17.7