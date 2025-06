Versie 8.5.6 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ version 8.5.6 bug-fixes and new features: Fix plugin crash regression due to CET enhancement. (Fix regression due to CET)

Add new API: indicator allocation for plugins. (Fix #5744)

Fix hide lines merging to avoid merging across a visible line. (Fix #12844)

Fix “Clear Change History” issue: cloned document markers are not cleared. (Fix #13877)