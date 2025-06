Mozilla heeft een tweede update voor versie 116 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 116, de eerste versie die niet langer ondersteuning biedt voor Windows 7 en 8, en macOS 10.12, 10.13 en 10.14, heeft Mozilla de mogelijkheid toegevoegd om bestanden van de computer te kopiëren en in de browser te plakken. Ook heeft het scherm in een picture-in-picturevideo nu eindelijk een volumeregelaar gekregen. In deze uitgave is een probleem verholpen in combinatie met het programma ZoneAlarm anti-keylogger.

Fixed Fixes an issue that was causing keystrokes to be scrambled for users using ZoneAlarm anti-keylogger. (bug 1847033)

