De Mozilla Foundation heeft versie 115.1.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links nu niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. Deze versie wordt overigens nog niet als automatische update voor versie 102.x aangeboden, maar zal handmatig moeten worden opgehaald. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes Quick Filter bar is now hidden by default

Mail tab toolbar and Unified toolbar heights adjusted to be more consistent Fixes Message-ID header used account domain instead of "From" field domain

Zooming did not work in multi-message view

"Clear Recent History" dialog did not resize correctly to fit content

Tooltip containing full message title did not appear when hovering over message in card view

Message List column headers became transparent in increased contrast mode

Message List card padding was incorrect in compact view

Total message counts and folder sizes were also hidden when "Hide Local Folders" was selected in Folder Pane options

Messages in deeply nested IMAP folders were inaccessible

Thunderbird Flatpak could not be executed from terminal using command "thunderbird"

CardDAV address book dialog did not resize properly to show all available address books

Various visual and style fixes