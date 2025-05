Versie 23.1.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver cersion 23.1.2: SQL editor: Mouse hovering over editor annotations was fixed Trailing DDL query delimiter processing was fixed

Data editor: References panel refresh was fixed XML presentation was fixed (NULL value handler)

General UI: Settings reset UI and behavior were redesigned Editor tab tooltip now contains information abut resource’s project CLI parameter for app version print was added Objects with mixed case names caching was fixed Issue with program launch with wrong Java version was fixed Preferences export/import UI was improved Maven snapshot repository was added to default configuration

Connections: kerberos support in legacy JDBC drivers (Hive) was fixed

Data transfer: table information for tasks with broken connection was fixed

Databases: BigQuery: driver version was upgraded to 1.3.3 (thanks to @fredlegaucher) DuckDB: LIST data type support was added Firebird: filters and sorting in grouping panel were fixed IBM i: driver download was fixed Oracle: Partitions cache refresh was fixed Stored procedures edit/save was fixed PostgreSQL: enum columns alter was fixed Snowflake: Client application name set was fixed Quoted identifiers auto-completion was fixed

Misc: internal app controller server now uses HTTP instead of RMI