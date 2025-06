Tor Browser 12.0.6

Versie 12.0.6 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 12 is gebaseerd op Firefox ESR 102, waar dat bij versie 11 nog ESR 91 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This release updates Firefox to 102.11esr, including bug fixes, stability improvements and important security updates. There were no Android-specific security updates to backport from the Firefox 113 release.

We are in the process of updating our build signing infrastructure, and unfortunately are unable to ship code-signed 12.0.6 installers for Windows systems currently. Therefore we will not be providing full Window installers for this release. However, automatic build-to-build upgrades from 12.0.4 and 12.0.5 should continue to work as expected. The full changelog since Tor Browser 12.0.5 is:

All Platforms

Updated Translations

Updated Go to 11.9.9

Bug tor-browser#41728: Pin bridges.torproject.org domains to Let's Encrypt's root cert public key

Bug tor-browser#41756: Rebase Tor Browser Stable to 102.11.0esr

Windows + macOS + Linux

Updated Firefox to 102.11esr

Bug tor-browser#40501: High CPU load after tor exits unexpectedly

Windows

Bug tor-browser#41683: Disable the network process on Windows

Android

Updated GeckoView to 102.11esr

Build System