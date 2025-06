Versie 29.1.1 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource- en crossplatformsoftware bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. In versie 29 is onder meer ondersteuning voor Intels hevc-encoder onder Windows en macOS toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

29.1.1 Hotfix Changes Fixed some Elgato devices being blocked on Windows

Fixed audio mixer warning about sources not assigned to any tracks while monitoring was set to "Monitor Only (mute output)"

Fixed FLAC being erroneously shown as compatible with MOV

Added an error message for NVENC AV1 to explain why it fails

Fixed an issue where captured video could appear to have tearing on Intel Macs

Fixed a data corruption issue that could occur when switching scene collections

Fixed a crash that could occur on macOS when connecting a service account