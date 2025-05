De Mozilla Foundation heeft versie 102.10.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes Messages with missing or corrupt "From:" header did not display message header buttons

Composer repeatedly prompted for S/MIME smartcard signing/encryption password

Address Book integration did not work with macOS 11.4 Bug Sur

Mexico City DST fix in Thunderbird 102.10.0 (bug 1826146) was incomplete