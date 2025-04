Phil Harvey heeft versie 12.59 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.50. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.59: COMPATIBILITY WARNING: Changed the calculated ImageDataMD5 for JPEG images to include all data from the SOS to the EOI (including the SOS marker but not the EOI marker)

Added new -fileNUM option to load tags from alternate files

Added family 8 groups for accessing tags from alternate files

Added new XMP-et:OriginalImageMD5 tag for storing ImageDataMD5 value

Added verbose ImageDataMD5 message for JPEG files

Added a new Nikon LensID (thanks Warren Hatch)

Decode a new Olympus tag and improved decoding of another (thanks Herb)

Decode a couple of new PanasonicRaw tags

Decode image coordinates for a couple more VNT object types

Enhanced ImageDataMD5 to also support MRW, CR3, IIQ, PNG, MOV/MP4 and some RIFF-based files

Improved verbose messages when deleting NikonApp trailer

Patched to avoid structure warnings when copying tags from Nikon files containing NKSC metadata

Fixed %-C filename format code to work properly with the -fileOrder and -progress options

Fixed potential ValueConv warning when reading LIF files

API Changes: Added SetAlternateFile method