Versie 153 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource-Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilatoren in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met meerdere profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers, en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog for version 153 InpOut is now activated by default (support for Gigabyte 2nd chips)

Update LibreHardwareMonitorLib

TieredPGO is now on for the NET 7.0 version Changelog for version 152 You can now hide custom sensors

Update LibreHardwareMonitorLib

New offset custom senso

Fix tray icon bugs

Identification dialog will now also rename the corresponding speed sensor

Update process now has checksum validation

Fixed a bug where dialogs would be invoked while the window is not visible.

Fixed a bug where the window would always be shown after sleep.