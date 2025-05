AdGuard Home versie 0.107.22 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added Experimental Dark UI theme (#613).

The new HTTP API PUT /control/profile/update , that updates current user language and UI theme. The format of request body is described in openapi/openapi.yaml . Changed The HTTP API GET /control/profile now returns enhanced object with current user's name, language, and UI theme. The format of response body is described in openapi/openapi.yaml and openapi/CHANGELOG.md . Fixed AdGuardHome --update freezing when another instance of AdGuard Home is running (#4223, #5191).

freezing when another instance of AdGuard Home is running (#4223, #5191). The --update flag performing an update even when there is no version change.

flag performing an update even when there is no version change. Failing HTTPS redirection on saving the encryption settings (#4898).

Zeroing rules counter of erroneously edited filtering rule lists (#5290).

Filters updating strategy, which could sometimes lead to use of broken or incompletely downloaded lists (#5258).