AdGuard Home versie 0.107.21 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed The URLs of the default filters for new installations are synchronized to those introduced in v0.107.20 (#5238).

NOTE: Some users may need to re-add the lists from the vetted filter lists to update the URLs. Custom filters added by users themselves do not require re-adding. Fixed Errors popping up during updates of settings, which could sometimes cause the server to stop responding (#5251).