De Mozilla Foundation heeft versie 102.3.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s New Option added to show containing address book for a contact when using All Address Books in vertical mode Changes Thunderbird will try to use POP NTLM authentication even if not advertised by server

Task List and Today Pane sidebars will no longer load when not visible Fixes Sending a message while a recipient pill was being modified did not save changes

Nickname column was not available in horizontal view of Address Book

Multiline organization values were displayed across two columns in horizontal view of Address Book

Contact vCard fields with multiple values such as Categories were truncated when saved

ICS calendar files with a FREEBUSY property could not be imported

Thunderbird would hang if calendar event exceeded the year 2035