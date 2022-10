AdGuard Home versie 0.107.15 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

As an additional CSRF protection measure, AdGuard Home now ensures that requests that change its state but have no body (such as POST /control/stats_reset requests) do not have a Content-Type header set on them (#4970).

See #3955 and the related issues for more details. These features are still experimental and may break or change in the future.

DNS-over-HTTP/3 DNS and web UI client request support. This feature must be explicitly enabled by setting the new property dns.serve_http3 in the configuration file to true .

in the configuration file to . DNS-over-HTTP upstreams can now upgrade to HTTP/3 if the new configuration file property use_http3_upstreams is set to true .

is set to . Upstreams with forced DNS-over-HTTP/3 and no fallback to prior HTTP versions using the b:// scheme.