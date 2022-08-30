Mozilla heeft een update voor versie 104 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 104 van Firefox heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om te zien hoeveel een website de processor en grafische kaart belast. Dit wordt vooralsnog alleen in Windows 11 en op een Mac met M1-processor ondersteund. Verder is het nu ook mogelijk ondertiteling in Disney+ bij gebruik van picture-in-picture te gebruiken. In versie 104.0.1 is verder nog een probleem met het afspelen van Youtube-video's verholpen.

Fixed Addresses an issue with Youtube video playback that was affecting some users

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Fries)