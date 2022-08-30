Software-update: Mozilla Firefox 104.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 104 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 104 van Firefox heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om te zien hoeveel een website de processor en grafische kaart belast. Dit wordt vooralsnog alleen in Windows 11 en op een Mac met M1-processor ondersteund. Verder is het nu ook mogelijk ondertiteling in Disney+ bij gebruik van picture-in-picture te gebruiken. In versie 104.0.1 is verder nog een probleem met het afspelen van Youtube-video's verholpen.

Fixed
  • Addresses an issue with Youtube video playback that was affecting some users

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 104.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox Mozilla Firefox

Versienummer 104.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html#languages
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-08-2022 20:10
14 • submitter: 1DMKIIN

30-08-2022 • 20:10

14

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

04-08 Mozilla Firefox 153.0.3 5
28-07 Mozilla Firefox 153.0.1 19
21-07 Mozilla Firefox 153.0 22
08-07 Mozilla Firefox 152.0.5 0
02-07 Mozilla Firefox 152.0.4 7
26-06 Mozilla Firefox 152.0.3 0
20-06 Mozilla Firefox 152.0.1 26
16-06 Mozilla Firefox 152.0 25
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
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Mozilla Firefox

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Reacties (14)

-Moderatie-faq
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GekkePrutser 30 augustus 2022 21:35
In versie 104 van Firefox heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid toegevoegd om te zien hoeveel een website de processor en grafische kaart belast. Dit wordt vooralsnog alleen in Windows 11 en op een Mac met M1-processor ondersteund.
Jammer, op andere OS'en zou ik dat natuurlijk ook graag willen zien. Komt dat nog wel vraag ik me dan af?
Frenziefrenz @GekkePrutser31 augustus 2022 08:07
about:performance komt ook een heel eind, maar dat klinkt wel leuk idd. :)
GekkePrutser @Frenziefrenz31 augustus 2022 10:01
Bedankt, die kende ik niet!
wpoely86 @GekkePrutser31 augustus 2022 21:35
Nee, onder Linux zijn de interfaces daarvoor beperkt tot root omdat het een uitstekende side channel vector bleek te zijn: https://git.kernel.org/pu...725b198a19e27fa2671b80448
GekkePrutser @wpoely861 september 2022 00:16
Interessant!

Dan is de volgende vraag natuurlijk: Wat doen macOS en Windows 11 om dit wel veilig te kunnen doen? Of hebben ze die side channel attack gewoon genegeerd?

Overigens gebruik ik FreeBSD maar die zal deze hele interface wel missen, op hardware ondersteuningsgebied voor de nieuwste processoren is dit niet echt geweldig.

Maar de about:performance die @Frenziefrenz noemde is super handig!
wpoely86 @GekkePrutser1 september 2022 14:31
Dat is een uitstekende vraag maar ik ken het antwoord niet. Mogelijk beperken ze de accuraatheid of geven ze gemiddelde waarden?

Interessant discussie hierover vind je op https://lwn.net/Articles/905794/
Genosha 31 augustus 2022 10:06
Mijn enige kritiek op Firefox de laatste tijd is dat bij elke versie update ik op alle websites die ik regelmatig bezoek opnieuw de cookie instellingen moet aanklikken.
Rinaldootje @Genosha31 augustus 2022 11:43
Installeer GDPR-autofill plug in en ga dan eens naar nu.nl ...
Je wil niet weten, hoe lang die plug in dan bezig is om daar alle schakelaars uit te zetten/controleren wat dpg media allemaal wil plaatsen...
[Yellow] @Genosha31 augustus 2022 14:32
Cookie Autodelete extensie en je kunt altijd op accept all klikken. Dat moet je dan wel elke keer, maar daar wen je snel aan en zoveel langzamer is het ook niet.
The Third Man 31 augustus 2022 12:46
Addresses an issue with Youtube video playback that was affecting some users
Had hier vaak last van, de player bleef de 'wait ring' tonen en vervolgens gebeurde er niks meer. Workaround was steeds de cookies verwijderen.
iDrone @The Third Man31 augustus 2022 19:16
Hier hetzelfde, het gebeurde bij mij bijna om en om. Ik loste het op door de videos die niet wilden laden in een Private Window op te starten.
iDrone @The Third Man1 september 2022 19:13
Helaas heeft deze update voor mij niets uitgemaakt. Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem. Ik dacht eerst dat na het verwijderen van de YouTube cookies het probleem verholpen was, maar het kwam helaas na het bekijken van een aantal videos weer net zo hard terug.
postbus51 31 augustus 2022 01:48
vreemd dat ineens functies os versie afhankelijk worden ,win11 for the dump
Canifchaos @postbus511 september 2022 11:41
Misschien is de optie om dit uit te lezen via het OS maar beschikbaar vanaf Windows 11 en op Apple toestellen alleen met een M1 cpu? Ik denk niet dat Mozilla dit opzettelijk blokkeert op andere besturingssystemen of toestellen als het normaal zou werken.

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