De Mozilla Foundation heeft versie 102.1.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gekregen, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes Activity Manager did not display POP message downloads

Mail Folder Properties dialog was not sized correctly, cutting off contents

Expired news messages did not display an error

Calendar Column Picker closed prematurely after selecting/deselecting a single column

Various UI improvements

Various security fixes