Versie 11.5.1 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 11.5.1 (Windows, macOS, Linux) Tor Browser 11.5.1 updates Firefox on Windows, macOS, and Linux to 91.12.0esr. We would like to thank WofWca for sending us some patches for the preferences page. The full changelog since Tor Browser 11.5 is: Windows + OS X + Linux Update Firefox to 91.12.0esr

Bug tor-browser#41049: QR codes in connection settings aren't recognized by some readers in dark theme

Bug tor-browser#41050: "Continue to HTTP Site" button doesn't work on IP addresses

Bug tor-browser#41053: remove HTTPS-Everywhere entry from browser.uiCustomization.state pref

Bug tor-browser#41054: Improve color contrast of purple elements in connection settings in dark theme

Bug tor-browser#41055: Icon fix from #40834 is missing in 11.5 stable

Bug tor-browser#41058: Hide currentBridges description when the section itself is hidden

Bug tor-browser#41059: Bridge cards aren't displaying, and toggle themselves off Build System Windows + OS X + Linux Update Go to 1.17.12 Bug tor-browser-build#40547: Remove container/remote_* from rbm.conf Bug tor-browser-build#40584: Update tor-browser manual to latest