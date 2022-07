Microsoft heeft versie 17.2.6 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.2 is in deze aankondiging van Microsoft te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Issues Addressed in this release of 17.2.6 Removed authorization telemetry that was in some cases causing Visual Studio to show meaningless OS sign-in dialog during launch.

Updated LibraryManager to accommodate changes to cdnjs API

Fixed an issue that caused intelli-sense to stop working when an F# project was re-opened in the same edit session. From Developer Community Performance Profiler is not working due to two different-versioned Sytem.Data.SQLite.dll

Build doesn't interrupt after build error in Web Site project