Versie 8.1.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. Versie 8.1.1 volgt de eerder deze week verschenen versie 8.1.0 op en moet de volgende problemen verhelpen:

Bug fixes Fix spotify table name in renderer.php causing worker to crash

Fix missing parenthesis in autocfg-import.php

Fix missing systemd-timesyncd service on 32-bit image