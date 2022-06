Mozilla heeft een update voor versie 101 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 101 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer de mogelijkheid teruggebracht om een keuze te maken wat er met een bestand moet worden gedaan wanneer er op een downloadlink wordt geklikt. Deze optie staat overigens standaard uit. In versie 101.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed Firefox clearing the clipboard when closing on macOS (bug 1771823)

Fixed a compatibility issue causing severely impaired functionality with win32k lockdown enabled on some Windows systems (bug 1769845)

Fixed context menus not appearing when right-clicking Picture-in-Picture windows on some Linux systems (bug 1771914)

Various stability fixes

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 101.0 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 101.0 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 101.0 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 101.0 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 101.0 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 101.0 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 101.0 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 101.0 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 101.0 voor macOS (Fries)