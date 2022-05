Mozilla heeft een tweede update voor versie 100 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 100 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store is te vinden, heeft Mozilla onder meer ondersteuning voor ondertiteling bij gebruik van picture-in-picture en kan de spellingscontrole nu overweg met meerdere talen tegelijkertijd. In versie 100.0.2 heeft Mozilla twee beveiligingsproblemen verholpen.

Fixed Various security fixes

