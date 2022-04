Versie 1.6.11 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6.11 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6.11: Fixed bugs in HTTP redirect behaviors.

Added more exclusive output tweaks.

Fixed incorrect reported duration of very long WavPack files.

Fixed a bug preventing parent folder from being added to playlist if a subfolder is inaccessible.

Fixed some very old bugs in Preferences / Shell Integration page.

Updated FLAC code to version 1.3.4.

Updated zlib to 1.2.12.

FFmpeg is now used to decode Apple Lossless format.