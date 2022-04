De Mozilla Foundation heeft versie 91.8.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en er is een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes CLIENTID extension to SMTP was not supported by smtp-js

Additional SMTP errors now propagated to user

OpenPGP was not able to use some previously supported key types

OpenPGP Key Manager did not always display correct information after importing additional IDs

Duplicate new mail notifications could be displayed when server-side filters were in use

Cancelling an SMTP password entry resulted in multiple failure dialogs being displayed