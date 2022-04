AdGuard Home versie 0.107.6 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De complete changelog voor deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Security Go version was updated to prevent the possibility of exploiting the CVE-2022-24675, CVE-2022-27536, and CVE-2022-28327 vulnerabilities. Added Support for SVCB/HTTPS parameter dohpath in filtering rules with the dnsrewrite modifier according to the RFC draft (#4463). Changed The default DNS-over-QUIC port number is now 853 instead of 754 in accordance with the latest RFC draft (#4276).

instead of in accordance with the latest RFC draft (#4276). Filtering rules with the dnsrewrite modifier that create SVCB or HTTPS responses should use ech instead of echconfig to conform with the latest drafts. Deprecated SVCB/HTTPS parameter name echconfig in filtering rules with the dnsrewrite modifier. Use ech instead. v0.109.0 will remove support for the outdated name echconfig .

in filtering rules with the modifier. Use instead. v0.109.0 will remove support for the outdated name . Obsolete --no-mem-optimization option (#4437). v0.109.0 will remove the flag completely. Fixed I/O timeout errors when checking for the presence of another DHCP server.

Network interfaces being incorrectly labeled as down during installation.

Rules for blocking the QQ service (#3717).