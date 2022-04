Versie 5.40 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Content server viewer: Allow editing bookmarks. Closes tickets: 1966872.

Read covers from CBC comic files. Closes tickets: 1967028.

Allow filtering authors/tags when creating virtual library based on them. Closes tickets: 1966537.

Add a copy button to the image view popup. Closes tickets: 1966851.

Template language: Support for nested functions and a string concatenation operator. Bug fixes DOCX Output: Fix a comment immediately after a <li> tag breaking the conversion.

Standalone ToC editor: Fix spurious error message if left open for more than two minutes.

Fix search-as-you-type triggers extra search after manual confirmation. Closes tickets: 1965693. New news sources Reason Magazine by Howard Cornett

Seminar Magazine by unkn0wn

Frontline by unkn0wn Improved news sources Courrier International