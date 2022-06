De Mozilla Foundation heeft versie 91.7 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en er is een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Thunderbird will use the first occurrence of headers that should only appear once Fixes Auto-complete incorrectly changed a pasted email address to the primary address of a contact

Attachments with filename extensions that were not registered in MIME types could not be opened

Copy/Cut/Paste actions not working in Thunderbird Preferences

Improved screen reader support of displayed message headers

Various security fixes