Piriform heeft een nieuwe versie van Recuva uitgebracht. De naam van het programma is een alternatieve spelling voor het Engelse woord 'recover' en dat is precies wat het programma doet. Het probeert verwijderde bestanden van bijvoorbeeld de harde schijf, de geheugenkaart van een digitale camera of een mp3-speler terug te halen. Recuva is gratis voor zowel privé- als zakelijk gebruik, en is geschikt voor Windows 7 en hoger. Via een wizard kan instructie worden gegeven om naar specifieke typen bestanden en op specifieke locaties te zoeken. Deze uitgave bevat geen nieuwe mogelijkheden, maar stelt Piriform in staat om gegeven over het gebruik van het programma te verzamelen om zo te kunnen bepalen welke weg het zal inslaan voor de toekomst.

We're pleased to announce that the latest version of Recuva has had a small update. This change introduces some basic product usage data reporting so we can understand which Recuva features are being used and which aren’t. This will allow us to decide how we develop Recuva and build features we think our users will like.

Basic product usage reporting, covering:

Feature usage (click events, so we can see which features are used and not used)

Inactive sessions (a ping will be sent back to our servers every 6 hours so we know if users have decided not to use Recuva anymore)

Note: This is non-personal, statistical data that will be reported so we can better maintain and develop the product. Any data regarding files that Recuva interacts with is processed locally on a user’s device and is not reported to us. For a full list of all data reported by our products, see our Products Policy.