Versie 5.37 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Book details: Add actions to trim the cover to the right-click menu. Closes tickets: 1961129.

Allow removing multiple email addresses at once in Preferences->Sharing by email. Closes tickets: 1960586.

Book details: Use a better mono-spaced font on Windows by default.

Add a tweak in Preferences->Tweaks to change the behavior of the Tab key when completing entries.

Edit metadata: In "All in one" mode add an adjustable splitter between the cover and formats boxes. Closes tickets: 1959928. Bug fixes Textile output: Dont fail if input document has invalid padding or margin specifications. Closes tickets: 1960686.

E-book viewer: Fix image display window not remembering its size and settings when run from within calibre. Closes tickets: 1960446.

E-book viewer: Fix setting to use roman numerals for series not being respected.

Edit book: When saving a copy do not fail if the original file has no write permissions.

Embed fonts tool: Create <head> when missing. Closes tickets: 1960180.

Tag editor: Improve performance when very large number of tags present. Improved news sources Live Mint

The Hindu

Reuters

MMC RTV Slovenija

Down To Earth

Publico.PT