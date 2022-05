Hagel Technologies heeft kort geleden met versienummer 8.01 de eerste stabiele uitgave uit de 8.0-serie van DU Meter uitgebracht en inmiddels is er ook al een update verschenen. Met dit programma kan het dataverkeer in de gaten worden gehouden. Niet alleen laat het zien wat de huidige upload- en downloadsnelheden zijn, ook kan het mooie grafieken maken van het verstookte dataverkeer. Daarnaast kan het programma een waarschuwing geven als het gevaarlijke of ongebruikelijke netwerkactiviteit detecteert. Nieuw in versie 8.0 is onder meer ondersteuning voor Windows 11 en Server versies 2019 en 2022. Daarnaast zijn er diverse cosmetische verbeteringen doorgevoerd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

DU Meter 8.01 has been released. Windows 11 is now a supported operating system for DU Meter.

Windows Server 2022 and 2019 are now supported as well.

Support for high-DPI displays (4K resolution and larger).

Support for multiple displays with varying DPI configurations (when the window scaling is not the same across all displays)

Support for dark and light color schemes, including auto-switching when Windows configuration is changed.

Fixes to taskbar band on Windows 10 to support the light color scheme.

Restyling of DU Meter window to better align with Windows 10 and 11 styles.

New dark and light color schemes to better match Windows 10 and 11 color schemes.

Fix to click-through mode when the high-contrast mode is enabled.

Experimental support for Taskbar band-like mode on Windows 11: Since Microsoft has completely removed Taskbar bands support in Windows 11, it's impossible to achieve full parity with Windows 10 for this feature.

Numerous smaller bug fixes and improvements.