De Mozilla Foundation heeft versie 91.6 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en er is een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New Thunderbird will now offer to send large forwarded attachments via FileLink Fixes Partially signed unencrypted messages displayed an incorrect "partially encrypted" notification

Attachments filenames were not sanitized before saving to disk

In the attachment bar, the "Import OpenPGP Key" item displayed for public keys displayed an error and did not import the key

"Open with" attachment dialog did not have a selected radio button option

Various security fixes