AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor 10 aangeboden. Windows 7 wordt nu als legacy aangeduid en verder zijn er geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 22.1.2 treffen we onder meer verbeteringen aan voor het spel Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, is er ondersteuning toegevoegd voor de Radeon RX 6300M, 6400, 6500M en 6500XT, en zijn er diverse problemen verholpen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Support For Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

AMD Radeon RX 6500 XT Graphics

AMD Radeon RX 6500M Graphics

AMD Radeon RX 6400 Graphics

AMD Radeon RX 6300M Graphics Fixed Issues While playing Borderlands 3 using DirectX 12 with Radeon Boost enabled, longer than expected load times may be observed on some AMD Graphics Products such as Radeon RX 6800 XT Graphics. Known Issues Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.

Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.