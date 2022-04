Safer Networking heeft versie 2.9 van Spybot - Search & Destroy uitgebracht. Dit programma is een bekende speler met een lange geschiedenis in de wereld van het opsporen en verwijderen van spyware, adware en malware. Het kan de computer controleren op de aanwezigheid van foute software, maar kan ook de browser- en systeeminstellingen aanpassen, waardoor het voor malware moeilijker wordt om de computer binnen te dringen. Naast de gratis versie zijn er nu ook de betaalde Home- en Professional-uitvoeringen. Deze zijn voor tien en twintig euro te downloaden en bieden onder meer een antivirusprogramma en extra mogelijkheden, en kunnen vaker updaten. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Spybot 2.9 features a long list of highest quality under the hood updates, including outstanding support for Windows 11 and the latest releases of major and niche web browsers. Spybot’s unique approach to anti-malware and unpopular software complements the award-winning first class antivirus software included in all paid versions, resulting in a complete solution that goes far beyond what regular antivirus suites cover – even at an affordable and competitive price.