Versie 11.0.3 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Update Firefox to 91.4.1esr

Update Tor to 0.4.6.9

Update OpenSSL to 1.1.1m

Bug tor-browser-build#40393: Point to a forked version of pion/dtls with fingerprinting fix

Bug tor-browser-build#40394: Bump version of Snowflake to 221f1c41

Bug tor-browser#40646: Revert tor-browser#40475 and inherit upstream fix

Bug tor-browser#40705: "visit our website" link on about:tbupdate pointing to different locations

Bug tor-browser#40736: Disable third-party cookies in Private Browsing Mode

Bug tor-browser-build#40389: Remove workaround for HTTPS-Everywhere WASM breakage

Bug tor-browser#40698: Addon menus missing content in TB11

Bug tor-browser#40706: Fix issue in HTTPS-Everywhere WASM

Bug tor-browser#40721: Tabs crashing on certain pages in TB11 on Win 10

Bug tor-browser#40742: Remove workaround for fixing --disable-maintenance-service build bustage

Bug tor-browser-build#40387: Fonts of the GUI do not render after update

Bug tor-browser#40685: Monospace font in browser chrome

Windows + OS X + Linux Bug tor-browser-build#40403: Update Go to 1.16.12

OS X Bug tor-browser-build#40390: Remove workaround for macOS OpenSSL build breakage



Note: tor-browser#40698 and tor-browser#40721 were occuring due to the same underlying issue in Firefox. Mozilla has opted to make the ticket private, and we've followed suit on our end too.

Tor Browser 11.0.3 comes with a number of known issues (please check the following list before submitting a new bug report):