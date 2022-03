Hamrick Software heeft versie 9.7.70 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2600 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.68 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.70 Fixed problem installing drivers on some Windows 10 and Windows 11 systems

Improved messages when vendor driver needed for plugin libraries

Added support for some kinds of WIA scanner drivers on Windows

Fixed problem installing Photoshop plugin

Removed PDF menu, right-click on thumbnails instead

Fixed problem with some right-click options on thumbnails

Fixed some small problems with thumbnails Changes in VueScan version 9.7.69 Rearranged order and visibility of buttons to make usage more intuitive

Moved ‘Email’ button to ‘File | Email file’ (Professional Edition)

Removed ‘Options+’ button (use ‘Input | Options’ instead)

Improved choice of default button in different modes

Improved display of spinning progress indicator

Added indication of when a file has been saved (green checkmark)

Fixed problem with auto length detection with some Fujitsu scanners

Improved scan speed with some older Fujitsu scanners