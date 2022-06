Bitwarden is een cross-platform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, op de computer, als mobile app en als plug-in voor diverse web browsers. De desktop client is bijgewerkt naar versie 1.30.0 en sinds versie 1.28.0 zijn daar de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Changes in version 1.30.0 Key Connector for SSO with Customer Managed Encryption

New Linked Custom Field Type

UI/UX Improvements

Security & Bug Fixes Changes in version 1.29.1 Bug Fixes Changes in version 1.29.0 Vault Timeout Policy

Disable Personal Vault Export Policy

Admin Password Reset - Update Password after Reset

Bug Fixes Changes in version 1.28.3 Bug fixes Changes in version 1.28.2 Bug fixes Changes in version 1.28.1 WebAuthn reverse compatibility issue

Sync issue for self-hosted servers (legacy)

Icon display issue