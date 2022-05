AnyDesk 7.0

Versie 7.0 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij tien dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog voor versie 7.0 ziet er als volgt uit:

New Features Modernize User Interface

Introducing Permission Profiles

Introducing Session Invitation

Introducing Screen Frame feature

Introducing Alternate Screen Background

Added option to disable session recording feature via custom clients Fixed Bugs Session Player is now resizable

Session Player now correctly opens when double clicking recording files

Fixed enabling and disabling clipboard permissions during sessions

Fixed handling of multiple simultaneous session requests Other Changes Improved localization for many languages

Improved tooltips

Added command line option to generate Group Policy Template

Allow full text selection and copy in chat windows

Session Player now works with incoming only custom clients

Added better error message when auto-discovery fails

Added support for new input method on Android