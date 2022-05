De Mozilla Foundation heeft versie 91.3.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en er is een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. Inmiddels wordt vanuit versie 78 een update naar 91 aangeboden. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes OpenPGP public keys will no longer count as an attachment in the message list

Adding a search engine via URL now supported

FileLink messages' template updated; Thunderbird advertisement removed

After an update, Thunderbird will now check installed addons for updates Fixes New mail popups were displayed while running full screen applications

Messages received with non-standard "koi8r" encoding were not supported

Various macOS stability improvements

PDF attachments opened in Firefox while composing an email

Addons were disabled when "Offline Settings" were set to "Ask me for online state (on startup)"

Clicking '"addons://" links in the Addons Manager prompted for an application to open it, rather than opening internally

The Contacts sidebar "Address Book" drop down was unreadable on Windows

vCard attachments were not shown when using "inline" view for attachments

Importing an ICS file with TODO items failed