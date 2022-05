Versie 5.31 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Kindle driver: Support the new Kindle PaperWhite 2021. Closes tickets: 1948883.

Add an option under Preferences->Behavior to have calibre recognize numbers when sorting (this was previously under Preferences->Tweaks).

E-book viewer: Add a button to directly open the viewer help section in the calibre user manual to the viewer controls.

E-book viewer: Prevent the display from sleeping when using auto-scroll or read aloud modes (Implemented only on Windows and macOS).

Edit book: Set semantics tool: Add support for EPUB 3 landmarks.

Add an entry to the Connect/share menu to open the content server in a local browser when it is running. Closes tickets: 1948493. Bug fixes Content server: Fix some OPDS feeds failing with non-ASCII content. Closes tickets: 1947879.

Tag browser: Fix incorrect first letter partitioning when enabling numeric collation of items that start with a number. Closes tickets: 1948560.