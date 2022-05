Versie 8.1.8 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

A critical bug (configuration XML files saving performance issue) found in v8.1.7 has been fixed in Notepad++ 8.1.8 release.

Also, a workaround is included in this release. This workaround fixes the visual glitchy in dark mode under Windows 11 - surely due to a bug of Microsoft Windows 11.

Otherwise 2 long time critical issues NUL file-corruption & losing session problem while power cuts or Windows auto-restart PC for updating have been fixed in this release.