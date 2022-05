Versie 21.1.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.1.4: Data transfer: Multi-row insert support was added Data transfer performance significantly improved Unnecessary commit/rollback in source connection were removed Table/column name case conversion was fixed Ambiguous column name mapping was fixed

Data viewer: Data filter for enum data types was fixed Data edit support for queries with joins Row insert with default values support was added Timestamp value render: timezone configuration was added Value transformers: save last transformer configuration Cell color highlight add/reset was fixed Data refresh was fixed in multi-row record mode

MySQL: TLS 1.0 and 1.1 support added User password change was fixed

PostgreSQL: Bit string editor was fixed PG 13 backup/restore support was added Column rename DDL was fixed INSERT queries for OID data types were fixed Composite data type edit was fixed

SQL Server: active schema selector was fixed

Several minor UI bugs were fixed