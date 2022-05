Versie 5.24 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Conversion: Insert metadata as jacket: Allow adding timestamp and publisher fields. Also allow controlling the formatting of date/time fields.

Cover browser: Add an option to view the central book by double clicking instead of single clicking (Preferences->Look & feel->Cover browser). Closes tickets: 1937025

Tag browser: Add actions to the configure menu to toggle the display of counts and average rating. Closes tickets: 1936891

Tag browser: Allow plugins to add entries to the context menu. Closes tickets: 1936472 Bug fixes fetch-ebook-metadata: Fix an error when using the --cover option and no cover is found. Closes tickets: 1938189

HTML Input: Fix the presence of BookDesigner markup causing conversion to fail. Closes tickets: 1936792

TXT Input: Dont fail if the txt file references a directory as a resosource. Closes tickets: 1936184 Improved news sources MSNBC

Nature News

Boston Globe

Foreign Policy

Le Monde