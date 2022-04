Versie 5.23 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Annotations browser: Show highlight color in the preview panel. Closes tickets: 1934204

TXTZ format: Store type of text formatting in the metadata and use it automatically when converting from TXTZ.

Edit metadata dialog: Allow holding Ctrl and clicking the item editor buttons to instead open the manage dialog. Closes tickets: 1934043 Bug fixes Annotations browser: Fix searching for words in languages such as Chinese that do not have word delimiters not working. Closes tickets: 1929325

News download: Fix URLs with spaces in them not being downloaded since calibre 5.0.

When searching for books by an author from the manage authors dialog, use exact matches. Closes tickets: 1933989

MOBI Output: Fix invalid color specification as plain numbers causing conversion to fail. Closes tickets: 1933797

MOBI Output: Fix invalid text indent specification causing conversion to fail. Closes tickets: 1933684

Linux: Drop the unmaintained dbus-python in favor of jeepney for DBUS.

Edit book: Workaround for Qt bug that caused the panel sizes in the editor to not be remembered across sessions. Improved news sources The Guardian and the Observer

National Geographic

Handelsblatt

Huffington Post