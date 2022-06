Intel brengt een Extreme Tuning Utility programma uit dat ook als Intel XTU wordt aangeduidt. Met dit tweakprogramma is het overclocken of finetunen van de processor een kinderspel. In plaats van te spelen met instellingen in het bios, kan je met dit programma binnen Windows 10 aan de slag. Het kan het systeem benchmarken en vervolgens kan je automatisch of handmatig instellingen aanpassen van de processor, waarna je wederom een benchmark kan draaien om de verbeteringen terug te zien. Intel heeft versie 7.4.0.26 enkele dagen geleden uitgebracht met de volgende veranderingen:

Changes: Enhanced TigerLake support Added support for Intel Speed Optimizer Added CPU BCLK Tuning Added real time memory frequency transition capability

Updated RocketLake support: Added Per-core OC TVB Added Package OC TVB Removed support for Intel Speed Optimizer

Removed in-line auto-update feature