Versie 5.18 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Content server viewer: Improved search functionality Searching can now be done for whole words and regular expressions. And all search results are listed at once with some context for easy navigation.

E-book viewer: Allow fullscreening the image popup.Closes tickets: 1928596.

E-book viewer: Allow expanding/collapsing all items in the Table of Contents at a particular level by right clicking on one item of that level and choosing the option to expand/collapse.

E-book viewer: Add shortcuts shift+home and shift+end to extend current selection to start/end of line.

Book details: When creating rules to convert identifiers to URLs allow using {id_unquoted} to avoid quoting the identifier value. Closes tickets: 1927520.

Review downloaded metadata: Allow double clicking on a cover to see it at a larger size. Closes tickets: 1927062.

Annotations browser: Add a Refresh button. Closes tickets: 1927012. Bug fixes Edit book: Fix ctrl-clicking on a class name jumping to the wrong CSS rule if the stylesheet contains top level comments.

Fix search and replace on identifiers not working if the replaced value has colons. Closes tickets: 1928579.

Annotations browser: Sort the entries in order of position in book. Closes tickets: 1922691.

ToC editor: Dark mode: Fix colors in location selection panel not dark.

E-book viewer: Fix right or shift-clicking to extend selection not shrinking selection when the click is inside the selection. Closes tickets: 1926793.

Avoid spurious errors on multiple simultaneous calibre launches. Closes tickets: 1927546.

E-book viewer: Ignore mouse scroll events that would turn pages when editing notes. Closes tickets: 1925961.

E-book viewer: Fix sorting bookmarks by title not working.

Windows WPD driver: Fix an error reading the filesystem on some MTP based devices Improved news sources IEEE Spectrum