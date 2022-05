Mozilla heeft een update voor versie 88 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 88 heeft Mozilla ondersteuning toegevoegd voor pdf-formulieren die van JavaScript gebruikmaken, worden printmarges nu in lokale eenheden weergegeven en kan er op Linux nu pinch zoom worden gebruikt op touch screens. De privacy is beter gewaarborgd doordat privacygevoelige informatie nu niet meer met andere websites kan worden gedeeld. Screenshots kunnen voortaan via het contextmenu worden gemaakt. Het maken van ftp-verbindingen is uitgeschakeld en de functionaliteit daarvan zal in versie 89 helemaal verdwijnen. In versie 88.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Resolved an issue caused by a recent Widevine plugin update which prevented some purchased video content from playing correctly (bug 1705138)

Fixed corruption of videos playing on Twitter or WebRTC calls on some Gen6 Intel graphics chipsets (bug 1708937)

Fixed menulists in Preferences being unreadable for users with High Contrast Mode enabled (bug 1706496)

Various stability and security fixes.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 88.0.1 voor macOS (Fries)