Versie 1.16.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij Resilio, voorheen bekend onder de naam BitTorrent Sync, zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Syncthing 1.16.0 This release adds untrusted / encrypted devices for public testing. It should still be considered beta / testing-only. Bugfixes: #7026: panic: key not found when repairing DB

#7379: "Warning, this path is a subdirectory of an existing folder" does not appear when editing only folder label

#7533: Remote completion on untrusted devices is incorrect

#7548: Upgrading syncthing-relaysrv to 1.15.0 fails in post-installation

#7551: QUIC: failed to determine receive buffer size: doesn't have a SyscallConn

#7557: Encrypted folder(s) on Windows reported as "Unexpected Objects"

#7568: panic: runtime error: slice bounds out of range [24:3]

#7584: Folder label missing from folder path when adding new folders Enhancements: #109: Support for file encryption (e.g. non-trusted servers)

#3322: GUI "Out of sync" modal uses massive amounts of CPU in browser

#7520: Ask for confirmation before reverting/overriding a folder